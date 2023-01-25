Людей с травмами головы предупредили о повышенном риске смерти

JAMA Neurology: у людей с травмами головы риск преждевременной смерти вырастает в два раза

У взрослых людей, перенесших какую-либо травму головы, в два раза повышается уровень смертности, а травмы средней и тяжелой степени приводят к росту риска преждевременной смерти почти в три раза. Об этом предупредили ученые Пенсильванского университета, которые опубликовали статью в журнале JAMA Neurology.

Специалисты проанализировали данные о 13 тысячах участников исследования (средний возраст 54 года), собранные за 30 лет (с 1987 по 2019 год), чтобы выяснить, влияет ли травма головы на уровень смертности среди взрослых в долгосрочной перспективе. 2402 добровольца сообщали об одной или нескольких травмах головы в течение всего периода исследования, а 12,4 процента из них получили умеренные или тяжелые травмы. Среднее время между любой травмой головы и смертью составило 4,7 года.

Смерть вне зависимости от причины зарегистрирована у 64,6 процента лиц, получивших черепно-мозговую травму, и у 54,6 процента лиц без черепно-мозговой травмы. В целом уровень смертности от всех причин среди участников с травмой головы в 2,21 раза превышал уровень смертности среди тех, у кого не было травм головы. Кроме того, уровень смертности среди лиц с более тяжелыми травмами головы в 2,87 раза превышал уровень смертности среди лиц без травм головы.

Наиболее распространенными причинами смерти среди всех участников исследования были рак, сердечно-сосудистые заболевания и неврологические расстройства (включая деменцию, эпилепсию и инсульт). Среди лиц с черепно-мозговыми травмами чаще встречались смерти, вызванные неврологическими расстройствами или травмами, полученными при падении. Конкретные неврологические причины смерти у людей с травмами включали болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Эти заболевания составляют более высокую долю от общего числа смертей среди лиц с черепно-мозговой травмой (14,2 процента) по сравнению с участниками без травм (6,6 процента).

