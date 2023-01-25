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16:23, 25 января 2023Экономика

России предсказали сохранение острой нехватки новых иномарок

РИА Новости: дилеры предсказали сохранение острой нехватки новых иномарок в России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России сохранится острый дефицит новых азиатских (японских и корейских) и европейских автомобилей массового сегмента, хотя полностью с рынка они не исчезнут, пишет РИА Новости со ссылкой на дилеров.

Говорить о полном прекращении поставок в Россию нельзя, так как в стране сохраняется спрос на массовые бренды, а многие представители ретейла уже наладили альтернативные каналы поставок. Так в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» прокомментировали ситуацию с такими марками, как Renault, Kia, Hyundai и Toyota. Тем не менее машины массового сегмента ввозить по параллельному импорту дилерам менее выгодно, чем премиального, добавили в организации.

В АГ «Авилон» изданию рассказали, что располагают запасами моделей Hyundai на три-пять месяцев торговли, автомобилей марки Kia хватит еще на четыре-пять месяцев. В «Рольфе» вместе с тем отметили, что складские запасы ранее официально поставленных машин Hyundai и Kia заканчиваются.

В ГК «АвтоСпецЦентр» заявили о наличии почти всех ходовых моделей, но подчеркнули, что дефицит сохраняется в сегментах «B» и «С». По словам представителя компании, на отечественном рынке сформировалась нехватка седанов до двух миллионов рублей.

Ранее ФТС сообщила, что Китай стал самым крупным импортером легковых автомобилей в Россию в 2022 году, ввоз увеличился на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом. Число ввезенных машин составило 117 тысяч. В «Автостате» подсчитали, что российские и китайские бренды заняли 70 процентов рынка новых легковых автомобилей в прошедшем декабре.

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Софья Ермакова
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