Весь Иран остался без интернета на несколько минут
На всей территории Ирана отключили интернет на несколько минут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Fars.
Сбой затронул как мобильный, так и домашний интернет. Причина, по которой весь Иран на некоторое время остался без интернета, не сообщается.
Власти страны пока не прокомментировали случившееся.
В октябре 2022 года в иранском городе Сакез отключили интернет после столкновений местных жителей с полицией во время церемонии поминовения Махсы Амини. Уточнялось, что доступ к интернету был ограничен властями на некоторое время из соображений безопасности.
Махса Амини скончалась в Иране 16 сентября. Незадолго до этого девушку избили сотрудники полиции за неподобающий внешний вид. Правоохранители назвали смерть Амини несчастным случаем. После этого по всей стране прошли акции протеста: иранки массово отрезали волосы и сжигали хиджабы.