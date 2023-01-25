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12:37, 25 января 2023Интернет и СМИ

Весь Иран остался без интернета на несколько минут

Fars: в Иране отключили интернет на несколько минут

Фото: Ali Khara / WANA / Reuters

На всей территории Ирана отключили интернет на несколько минут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

Сбой затронул как мобильный, так и домашний интернет. Причина, по которой весь Иран на некоторое время остался без интернета, не сообщается.

Власти страны пока не прокомментировали случившееся.

В октябре 2022 года в иранском городе Сакез отключили интернет после столкновений местных жителей с полицией во время церемонии поминовения Махсы Амини. Уточнялось, что доступ к интернету был ограничен властями на некоторое время из соображений безопасности.

Махса Амини скончалась в Иране 16 сентября. Незадолго до этого девушку избили сотрудники полиции за неподобающий внешний вид. Правоохранители назвали смерть Амини несчастным случаем. После этого по всей стране прошли акции протеста: иранки массово отрезали волосы и сжигали хиджабы.

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Евгения Наумова
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