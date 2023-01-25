Молчание помогло улизнуть «последнему крестному отцу» Италии от полиции

Reuters: полиция Италии 30 лет не могла поймать босса коза ностра из-за кодекса молчания

Действующий среди мафиози кодекс молчания под названием омерта помог боссу банды коза ностра Маттео Мессино Денаро улизнуть от полиции. О подробностях сообщает Reuters.

Омерта предполагает полный отказ от содействия государству. В связи с этим итальянские полицейские и следователи на протяжении 30 лет не могли поймать Денаро, поскольку испытывали трудности с тем, чтобы разговорить причастных к делу свидетелей.

Следствие пыталось «прорваться через мафиозную стену омерты, которая обрушилась в других частях острова [Сицилии], но все еще крепко стояла вокруг фигуры Денаро», которого в Италии называют последним крестным отцом.

«Я арестовал по меньшей мере 200 человек, связанных с ним. Только один из них решил сотрудничать с правосудием», — заявил прокурор Роберто Пишителло, который занимался делом Денаро с 1996 по 2008 год.

16 января стало известно, что полиция Италии арестовала самого разыскиваемого босса банды коза ностра Маттео Мессино Денаро. Преступник скрывался от властей на протяжении 30 лет — с лета 1993-го. Он заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об убийстве борцов с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1992 году. Его задержали в частной клинике Ла Маддалена в Палермо, где он проходил лечение.