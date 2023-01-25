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11:54, 25 января 2023Моя страна

В Костроме пройдет фестиваль ледяных скульптур

В Костроме после трехлетнего перерыва 8 февраля стартует фестиваль ледяных скульптур

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Костроме после трехлетнего перерыва в феврале стартует фестиваль ледяных скульптур «Кострома — зимняя сказка». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Фестиваль возвращается в 2023 году. Мероприятие пройдет в областном центре на Сусанинской площади с 8 по 11 февраля», — говорится в сообщении. В празднике примут участие команды до 10 человек и индивидуальные авторы. Среди них — профессиональные скульптуры, школьники, а также коллективы предприятий.

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Лучшие скульпторы будут определены в последний день мероприятия и награждены в двух номинациях — снежная и ледовая скульптура. Главная тема фестиваля — «Костромской край — источник вдохновения Александра Островского». В 2023 году исполняется 200 лет со дня рождения русского драматурга.

Ранее в Новосибирске со 2 по 6 января прошел фестиваль снежных баб. В рамках мероприятия прошли конкурсы на лучшие сани, эстафеты и снежные битвы, а также празднование Дня сибирского валенка и «Снежная дискотека».

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Валентина Процкова
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