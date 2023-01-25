Адвокат высказался о возможности лишения Слепакова гражданства

Адвокат Карабанов заявил об основании для проверки Слепакова из-за песни о спецоперации

Не существует закона, который запретил бы возвращение гражданина России в страну. Но возможное лишение иноагентов гражданства дало бы возможность регулировать их возвращение, считает адвокат, кандидат юридических наук, председатель Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он высказался о ситуации с юмористом Семеном Слепаковым.

Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов заявил, что юмориста Семена Слепакова следует лишить гражданства за новую песню о спецоперации на Украине, критикующую Россию.

«Исполнение песни, в которой Слепаков высмеивает смерть российских солдат, является основанием для проведения доследственной проверки, и если в результате поведения лингвистического исследования это подтвердится, то должно быть возбуждено уголовное дело. Слепакову может быть заочно предъявлено обвинение, и он будет объявлен в федеральный розыск, после чего он сам не сочтет нужным приезжать в Россию», — считает Карабанов.

Он добавил, что тем не менее не существует закона, запрещающего возвращение в страну гражданина России по каким-либо обстоятельствам. Адвокат заявил, что считает необходимым лишать иноагентов гражданства.

«Только на этом основании их въезд может быть регулируемым — тогда им необходимо будет получать визы. Считаю, такая мера полностью отражает действительность и запрос общества», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

25 января музыкант, юморист Семен Слепаков опубликовал песню о спецоперации на YouTube. В ролике он поет сатирическую колыбельную от лица матери, один из сыновей которой погиб в бою, а другой уехал в Европу работать в сфере IT.

Ранее стало известно, что в родном Слепакову Пятигорске повредили посвященную комику бронзовую доску. По словам мэра города Дмитрия Ворошилова, в уничтожении объекта виноваты вандалы.