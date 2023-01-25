В Кремле рассказали о любви Путина к творчеству Высоцкого

Песков рассказал, что Путин знает и любит творчество Высоцкого

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что глава государства Владимир Путин знает и любит творчество советского поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Об этом сообщает ТАСС.

«[Путин] знает и любит творчество Высоцкого», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как фигура исполнителя воспринимается в Кремле. Пресс-секретарь также напомнил, что президент посещал музей на Таганке и был на просмотре фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Песков добавил, что «хотя любой русский может про Высоцкого говорить целую вечность», но вопрос вряд ли уместен для брифинга. «Но мы не можем себе этого позволить», — заключил он.

Сегодня Владимиру Высоцкому, который умер в 1980 году, исполнилось бы 85 лет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала переименование в украинском городе Изюм улицы Владимира Высоцкого в улицу Стива Джобса. «Наверное, не могут простить поэту пророческие строки "ой, Вань, гляди, какие клоуны"», — написала Захарова, процитировав песню Высоцкого «Диалог в цирке».