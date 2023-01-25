Додон заявил о будущем Молдавии вне ЕС и призвал сотрудничать с Россией

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что не верит во вступление страны в Евросоюз

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что не верит во вступление страны в Европейский союз, в связи с чем призвал активнее развивать сотрудничество с Москвой.

«Считаю, что нам нужно дружить со всеми, для нас важно развивать стратегическое партнерство с Россией, мы должны укреплять свой нейтралитет», — заявил он.

Додон добавил, что, по его мнению, страна в будущем окажется вне ЕС. Он уточнил, что Молдавии был предоставлен статус кандидата в члены Евросоюза лишь из-за ситуации на Украине, отметив, что на сегодняшний день есть большое количество государств, которые получили этот статус десятки лет назад, но так и не стали частью объединения. По его словам, на самом деле принимать их в ЕС никто не собирается, также, как и Молдавию.

Ранее Минобороны Молдавии анонсировало проведение сложных тактических учений на всех полигонах страны. Они начнутся 24 января и продлятся почти две недели.