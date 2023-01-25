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02:05, 25 января 2023Бывший СССР

Главком ВСУ унаследовал миллион долларов и пожертвовал их армии

NYT: главком ВСУ Залужный унаследовал миллион долларов от американца и отдал их армии

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил один миллион долларов в качестве наследства от американца украинского происхождения Грегори Степанец. По данным The New York Times (NYT), средства он потратитил на нужды украинской армии.

Пожертвование было сделано в январе. Однако точно неизвестно, был ли главком знаком с ним или приходился родственником. Степанец скончался 24 октября 2022 года в штате Вашингтон на 85-м году жизни.

Всего, по данным издания, за прошлый год частные лица и предприятия пожертвовали ВСУ около 500 миллионов долларов. Эта сумма значительно превышает объем пожертвований на гуманитарную помощь Украине, составляющим 20 миллионов долларов.

Ранее Залужный назвал причину роста потерь среди личного состава. По его словам, проблемой украинской армии является самовольное оставление позиций или дезертирство, а также неповиновение указам военачальников. Также он обратился к главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон, ужесточающий наказание для военнослужащих за неисполнение приказа.

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Марина Совина
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