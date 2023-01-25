МИД России оставил рассуждения о красных линиях в прошлом

МИД России: США хотят нанести России поражение, слова о красных линиях в прошлом

В МИД России считают, что Вашингтон прямо заявил о желании нанести Москве стратегическое поражение, из-за чего слова о красных линиях больше неактуальны. Так во внешнеполитическом ведомстве заявили РИА Новости.

«Рассуждения о красных линиях остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение. Не замечать реальность невозможно», — считают представители МИД.

Кроме того, в ведомстве прокомментировали слова первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского. Он говорил, что Запад пересек «еще не все красные линии». На это в МИД ответили, что «идет гибридная война». Полянский также предупреждал, что Россия является ядерной державой, и если Запад стремится к обострению конфликта, то «необходимо просчитывать все варианты».