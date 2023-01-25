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14:40, 25 января 2023Россия

В ЛНР сообщили о следах пыток на возвращаемых Украиной телах российских военных

В ЛНР сообщили, что находят следы пыток на возвращаемых Украиной телах российских военных

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

На возвращаемых Украиной телах российских военных находят следы пыток. Об этом сообщила советник врио главы Луганской народной республики (ЛНР), руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти Анна Сорока, передает РИА Новости.

«В процессе обмена с украинской стороной мы получали много тел, у которых в заключении о смерти написано одно — например, умер от сердечной недостаточности. Но даже первичный осмотр эксперта позволяет сделать вывод, что человека просто убили — свернули шею или забили металлическими прутьями», — заявила Сорока.

По ее словам, иногда на телах находили следы применения пыток: отрезанные уши, ожоги спины и ягодиц от паяльной лампы и электрического тока, сломанные пальцы и простреленные ноги в районе крупных сосудов.

Ранее в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщили, что им известно о видео, где показаны пытки над российскими военнопленными. Эксперты проанализировали кадры и включили данные анализа в различные доклады. Всего за первые шесть месяцев спецоперации известно о 50 случаях пыток и различных форм жестокого обращения с пленными со стороны украинских военнослужащих.

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Алевтина Запольская
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