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16:47, 25 января 2023Мир

Шольца обвинили в выбрасывании за борт мирных принципов Германии

Депутат Бундестага Быстрон обвинил Шольца в выбрасывании за борт мирных принципов ФРГ

Фото: Imago / Globallookpress.com

Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца о поставке Украине танков Leopard 2 «выбросило за борт» мирные принципы послевоенной Германии. Об этом заявил депутат бундестага ФРГ от оппозиционной правой партии альтернатива для Германии (АдГ) Петр Быстрон, передает Focus.

«Лозунг "никогда больше" означал отказ от поставок оружия на территорию военных конфликтов. Это был основополагающий тезис», — указал политик.

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По его словам, Шольц войдет в историю «как канцлер, который растоптал это наследие». Депутат обратил внимание, что жители Германии задаются вопросами, почему канцлер ФРГ «идет против людей» и не выполняет свою предвыборную кампанию. Быстрон также подчеркнул, что 14 танков, отправленных Берлином не решат проблем Киева.

25 января Германия одобрила поставки танков Leopard Украине. На первом этапе Киеву предоставят 14 танков. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал это решение крайне опасным. По его словам, этот шаг Берлина переводит конфликт на новый уровень противостояния.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что поставки оружия и техники для Украины являются одним из способов прекращения конфликта с Россией. Он указал, что путь к миру лежит именно через поставки оружия.

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Виктория Кондратьева
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