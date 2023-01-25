Выявлен вред чрезмерного занятия бегом для психики

Занятия спортом во избежание проблем чаще приводили к зависимости от упражнений

Специалисты Норвежского университета науки и технологий выявили вред чрезмерного занятия бегом для психики. Выяснилось, что люди, выбравший этот вид досуга в качестве эскапизма, склонны к формированию зависимости от бега. Результаты исследования описываются в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology.

Известно, что физические упражнения полезны как для физического, так и психического здоровья. Часто бегом начинают заниматься, чтобы избежать или забыть неприятные или скучные вещи. В результате снижается самосознание, сокращаются неприятные размышления и человек избавляется от стрессовых мыслей и эмоций. Подобного рода эскапизм ученые подразделяют на два вида: тот, который направлен на поиск положительных впечатлений, и тот, который позволяет избегать насущные проблемы.

В процессе работы были изучены данные 227 бегунов-любителей, которые использовали ранние методы бега. Их попросили заполнить анкеты, определяющие три различных аспекта эскапизма и зависимости от физических упражнений: шкалы раскрытия и подавления эмоций, а также шкала зависимости от физических упражнений и удовлетворенности жизнью.

Анализ показал, что у испытуемых, которые с помощью бега избегали негатива, и тех, которые использовали его для культивации положительных чувств, было мало общего в контексте психологического эффекта. Оба этих подхода способны привести к зависимости от физической нагрузки, но вторая группа была склонна к этому гораздо сильнее. Кроме того, занятия спортом в качестве саморазвития способствуют большему ощущению внутреннего благополучия.

