Названа причина сбоя в работе сервисов Apple

IT-эксперт Муртазин объяснил сбой в работе сервисов Apple техническими работами

Ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал причину сбоя в работе магазина приложений AppStore и других сервисов компании Apple у некоторых российских пользователей. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» он объяснил произошедшее техническими работами.

Муртазин заверил, что проблемы в работе сервисов никак не связаны с санкциями. «У Apple был сбой. Количество сбоев увеличивается у всех компаний, потому что идет экономия на инфраструктуре, на серверах. Вчера они оптимизировали инфраструктуру, с этим связаны сбои», — рассказал он.

Представители Роскомнадзора в комментарии агентству «Интерфакс» заявили, что недоступность сервисов Apple для российских пользователей была вызвана сбоем в работе иностранной сети доставки контента (CDN). В настоящий момент CDN работает стабильно, уточнили в ведомстве.

О том, что некоторые россияне пожаловались на сбой в работе AppStore и других приложений, стало известно ранее 25 января. По словам пользователей, сервисы работали у них только с включенным VPN. Вместе с тем другие владельцы техники Apple в России сообщили, что у них проблем не возникло. Вскоре работа сервисов была восстановлена.

Перед этим сообщалось, что ФАС России оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда рублей. Причиной стало то, что компания навязывала российским разработчикам необходимость использовать в их приложениях для устройств на базе iOS платежный инструмент компании.