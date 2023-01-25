Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:33, 25 января 2023Наука и техника

Названы последствия недосыпа в подростковом возрасте

Недосып у подростков увеличил риск рассеянного склероза в будущем на 40 процентов

Фото: Shutterstock

Шведские ученые из Каролинского института назвали последствия недосыпа в юном возрасте. Согласно выводам работы, опубликованной в Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, недостаток сна у подростков может увеличить риск рассеянного склероза (РС) в будущем на 40 процентов.

Спровоцировать рассеянный склероз (РС) могут генетические и переменные факторы, например курение, индекс массы тела, наличие вируса Эпштейна — Барр, чрезмерное пребывание на солнце и количество витамина D в организме. Чтобы изучить воздействие дефицита сна на развитие этого заболевания, авторы проанализировали данные более пяти тысяч человек в возрасте от 16 до 70 лет, где 2075 добровольцев имели РС, а 3164 — нет.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Участников попросили пройти опросы об их режиме сна в разном возрасте, которые включали в себя вопросы о продолжительности сна в рабочее или школьное время, а также в выходные дни. Коротким сном считался тот, что длился менее семи часов в сутки, достаточным — семь-девять часов, а длительным — десять или более часов. Испытуемые также оценили свое качество сна в разном возрасте по пятибалльной шкале, где пять — наивысшее.

Результаты показали, что средний возраст, в котором был диагностирован рассеянный склероз, составлял 34 года. Продолжительность и качество сна в подростковом возрасте показали прямую корреляцию с вероятностью постановки диагноза заболевания в будущем в зависимости от количества и качества сна. Сон менее семи часов способен увеличить вероятность РС на 40 процентов, а плохое качество сна на 50 процентов. При этом не было замечено особого влияния изменений времени сна в рабочие и выходные дни.

Специалисты подчеркивают, что полученную информацию стоит интерпретировать осторожно, поскольку нужно принимать во внимание возможность обратной причинно-следственной связи: когда плохой сон может быть следствием заболевания. Кроме того, недосып часто встречается в подростковом возрасте из-за физиологических, психологических и социальных факторов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Стало известно о взятии нескольких населенных пунктов в Запорожской области
Замороженный осетр стал участником ДТП на российской трассе
Турагент присвоил деньги российского депутата за отдых в ОАЭ и сбежал в Польшу
Размер губ Эмили Ратаковски на новом фото смутил фанатов
Россияне сообщили о сбое в работе сервисов Apple
Тренер оценил эффективность силовых тренировок при похудении
Водонаева раскрыла потраченную на пластику груди сумму
Женщина похудела на 32 килограмма и избавилась от морщин
ФСБ задержала в Севастополе участника украинского нацбатальона
Столтенберг заверил в нежелании НАТО быть стороной конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.