В России отреагировали на решение Германии отправить танки Leopard Украине

Депутат Белик объяснил отправку Германией Киеву танков Leopard потерей суверенитета

Отправка танков Leopard Украине свидетельствует о потере суверенитета Германии, которая оказалась не в состоянии отстаивать собственные интересы, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласовала отправку на Украину танков Leopard 2, она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.

Вопрос здесь не только в том, что планируется передача наступательного оружия и его реэкспорт. А еще и в том, как немецкое общество отнесется к тому, что немецкие танки призваны продолжить историю техники, с помощью которой более 80 лет назад фашистская Германия намеревалась совершить свой блицкриг Дмитрий Белик депутат Госдумы

Белик считает, что Берлин попал под давление США и вынужден принимать подобные решения. По словам депутата, такое решение не только дискредитирует современную политику Германии, но и демонстрирует наплевательское отношение к так называемой «немецкой вине» за Вторую мировую войну.

На первом этапе ФРГ предоставит Украине 14 танков, пока что там нацелены обеспечить Киев двумя батальонами Leopard 2 из собственных запасов. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике. Также теперь поставки Leopard 2 могут быть обеспечены со стороны как минимум 12 стран НАТО.

Ожидается, что вслед за этим прозвучит и решение США о поставках Киеву танков M1 Abrams. Киеву готовы отправить от 30 до 50 таких танков, но в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) они могут поступить спустя продолжительное время — возможно, на это уйдет даже больше года.

