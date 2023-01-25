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11:20, 25 января 2023Наука и техника

В России разработали танковый тепловизор нового поколения

РОМЗ разработал танковый тепловизионный прибор ТКН-3ТП с повышенной дальностью

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ростовский оптико-механический завод (РОМЗ) разработал танковый тепловизионный прибор ТКН-3ТП с повышенной дальностью распознавания целей. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

Отмечается, что сейчас бронетехника с приборами ночного видения обнаруживается противником. На предприятии приняли решение разработать и наладить производство прибора нового поколения ТКН-3ТП.

По словам первого замгендиректора и главного конструктора РОМЗ Александра Медведева, прибор может работать в пассивном режиме во всех диапазонах освещенности от 0 до 100 тысяч люксов. ТКН-3ТП позволяет обнаруживать бронетехнику на расстоянии до трех километров. Также прибор отличается улучшенным качеством видения при уменьшенной метеорологической дальности видимости.

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Медведев добавил, что сейчас командир танка может видеть на 400-500 метров, а ТКН-3ТП позволит распознавать объекты на расстоянии более одного километра в любое время суток и в любых погодных условиях. Прибор разработали с использованием отечественной элементной базы.

В августе 2022 года представитель конструкторского бюро «Астрон» Александр Бубнов заявил, что российские военные используют беспилотники с тепловизорами отечественного производства в ходе спецоперации на Украине.

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Даниил Иринин
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