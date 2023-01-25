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11:23, 25 января 2023Спорт

Майка Тайсона обвинили во втором изнасиловании

Daily Mail: с Майка Тайсона требуют взыскать 5 миллионов долларов по делу об изнасиловании

Фото: Joe Camporeale / USA Today Sports / Reuters

Бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона во второй раз обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, женщина, имя которой не называется, заявила, что встретила боксера в ночном клубе в Олбани в начале 1990-х годов. Точную дату нападения она не указала. По словам предполагаемой жертвы, Тайсон предложил подвезти ее вместе с подругой на своем лимузине, а потом изнасиловал. Женщина требует взыскать с экс-спортсмена пять миллионов долларов.

В 1992 году Тайсон уже был осужден на три года по делу об изнасиловании победительницы конкурса «Мисс Черная Америка» Дезире Вашингтон. В 1999 году он снова попал в тюрьму. Боксер провел в заключении три с половиной месяца за избиение двух пожилых мужчин, попавших в ДТП по вине Тайсона.

Американец завершил карьеру в 2005-м. С 1987 по 1990 год он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел 6 поражений. Еще два поединка с его участием были признаны несостоявшимися.

20 января самого титулованного футболиста мира бразильца Дани Алвеса арестовали по обвинению в изнасиловании. 39-летнему игроку грозит от 4 до 12 лет тюремного заключения.

Андрей Стрельцов
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