Володин отреагировал на понижение уровня дипотношений с Эстонией и Латвией

Володин заявил, что понизить уровень дипотношений с Эстонией и Латвией надо было давно

Решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией надо было принять давно. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Политик отреагировал на понижение уровня дипотношений с двумя странами фразой «мертвое не может умереть дважды» и подчеркнул, что сотрудничество с этими государствами невозможно, так как они, по его мнению, утратили самостоятельность.

Володин заявил, что, несмотря на слова руководителей стран Прибалтики о том, что они строят независимые государства, все решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе. Из-за этого игнорируются интересы жителей, сокращается численность населения — в частности, в Латвии она уменьшилась 30,5 процента, в Литве на 28,4 процента и в Эстонии на 15,4 процента. Спикер нижней палаты парламента назвал худшими в Евросоюзе (ЕС) экономические результаты Латвии и Эстонии.

«Единственное, в чем преуспевают правящие режимы этих стран, — русофобии. Представители местного руководства соревнуются, кто более жестко выступит против России», — считает Володин.

По его словам, в прибалтийских странах нарушаются права человека. Там ущемляются национальные меньшинства, власти запрещают говорить людям на родном языке и преследуют независимых журналистов и правозащитников, уверен политик.

23 января Россия решила понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. в МИД заявили, что последние годы власти прибалтийской республики отношения с Россией, уточнив, что такое решение принято в ответ на «радикальное сокращение» Эстонией численного состава российского посольства в Таллине. Посол Эстонии Маргус Лайдре должен покинуть Россию до 7 февраля. Одновременно с ним посол России Владимир Липаев покинет Таллин.

Впоследствии стало известно, что Латвия с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией. Министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич также объяснил этот шаг разворачивающимися на Украине событиями.

Впоследствии первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров допустил, что понижение уровня дипломатических отношений до временного поверенного в делах может коснуться и других стран Балтии. При этом он счел маловероятным полный разрыв дипломатических отношений с этими государствами.