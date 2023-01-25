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16:27, 25 января 2023Бывший СССР

Зеленский созвонился с Шольцем

Президент Украины Зеленский созвонился с канцлером Германии Шольцем

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом украинский глава заявил в Telegram.

«Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение военной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия», — рассказал Зеленский темы телефонного разговора с Шольцем. Также президент Украины выразил благодарность канцлеру Германии.

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Кристина Есикова
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