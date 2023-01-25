Зеленский созвонился с Шольцем

Президент Украины Зеленский созвонился с канцлером Германии Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом украинский глава заявил в Telegram.

«Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение военной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия», — рассказал Зеленский темы телефонного разговора с Шольцем. Также президент Украины выразил благодарность канцлеру Германии.