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17:43, 26 января 2023Спорт

Жертва самого титулованного футболиста назвала желаемое для него наказание

Обвинившая Алвеса в изнасиловании выразила надежду, что футболист получит тюремный срок

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Эстер Гарсия Лопес, адвокат женщины, обвинившей самого титулованного футболиста мира Дани Алвеса в изнасиловании, назвала желаемое для него наказание. Ее слова приводит UOL.

Лопес заявила, что ее клиентка выразила надежду, что 39-летний спортсмен получит тюремный срок. «Многие женщины не изобличают насильника, когда дело касается публичной персоны, из-за трудностей на эмоциональном и судебном уровне. Но арест без права на залог уже является показательным», — подчеркнула она.

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Ранее издание El Periodico сообщило, что экспертиза подтвердила наличие отпечатков пальцев Алвеса в туалете ночного клуба и характерные травмы на теле предполагаемой жертвы. В распоряжении полиции также есть кадры с видеокамеры, на которую сняли показания потерпевшей сразу после обращения.

Спортсмена арестовали 20 января. Предполагаемая жертва футболиста рассказала, что он закрыл ее в туалете ночного клуба, избил и изнасиловал. Уточняется, что медики подтвердили наличие у женщины повреждений, свидетельствующих о сопротивлении. Алвесу грозит от 4 до 12 лет тюремного заключения.

Алвес является самым титулованным футболистом в мире. Он побеждал в чемпионатах Франции, Испании и Италии и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедераций, а также Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира.

Анастасия Борисова
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