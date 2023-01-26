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22:46, 26 января 2023Экономика

МВФ задумался о предоставлении Украине многомиллиардного пакета помощи

Bloomberg: МВФ рассматривает возможность предоставления Украине пакета помощи на $16 млрд

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) рассматривает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи на сумму до 16 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

План подразумевает внесение изменений в правила кредитования МВФ. Кроме того, украинское правительство будет обязано принять ряд политических мер в дополнение к успешному завершению четырехмесячной безналичной программы МВФ, утвержденной в прошлом году. О каких конкретно мерах идет речь, собеседники агентства не уточняют.

Передача средств будет зависеть от одобрения со стороны стран-участниц G7, а также от кредиторов Украины, обеспечивающих долговую устойчивость страны.

В случае одобрения трех- или четырехлетняя программа предполагает выделение от пяти до семи миллиардов долларов в первый год. Ожидается, что план будет согласован к концу марта.

Глава Международного валютного фонда разрешил Украине напечатать до 50 миллиардов гривен в первом квартале следующего года в случае «временного дефицита внешнего финансирования».

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Марина Совина
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