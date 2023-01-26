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15:10, 26 января 2023Россия

В Москве прекратили договоры аренды на помещения «Сахаровского центра»

Московские власти прекратили действие договоров аренды на помещения «Сахаровского центра»

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Департамент городского имущества Москвы прекратил действие договоров о безвозмездной аренде помещений для «Сахаровского центра» (признан иноагентом в России). Об этом говорится в сообщении на сайте центра.

«24 января 2023 года Сахаровский центр получил письмо московского Департамента городского имущества, которое извещает нас о прекращении договоров аренды на все наши помещения: здание Центра, Выставочный зал и квартиру в доме по улице Земляной вал», — говорится в сообщении.

Кроме того, музей-квартира Андрея Сахарова, а также расположенный в ней архив личных документов академика тоже лишится помещения, добавили в центре.

Там отметили, что это решение связано с законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который вступил в силу в декабре 2022 года.

Накануне Мосгорсуд ликвидировал правозащитную организацию «Московская Хельсинская группа» (МХГ). Сопредседатель МХГ Валерий Борщев заявил, что ликвидация организации является ударом по мировому правозащитному движению, который уничтожает уникальное общественное явление.

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Никита Абрамов
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