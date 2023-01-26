Хорватия осудила поставки танков Украине

Президент Хорватии Миланович усомнился, что поставка танков поможет Украине

Президент Хорватии Зоран Миланович выразил сомнение в том, что поставка танков каким-либо образом поможет Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телерадиокомпанию ХРТ.

Политик предположил, что танки, отправленные Киеву, «сгорят также, как в Ираке».«Мы не будем рассматривать это, и прошу к этому отнестись серьезно. Сам я буду настаивать на этом настолько долго, насколько смогу», — сказал он.

Миланович также добавил, что Хорватия не будет принимать участие в каких-либо поставках техники на Украину.

Ранее стало известно, что Канада решила предоставить Украине танки Leopard 2. В частности, Киев может получить боевые машины версии A4, то есть самые старые из имеющихся в арсенале страны. В свою очередь, США передадут Украине модифицированные танки M1A2 Abrams, а Великобритания в ближайшее время поставит Украине 14 танков Challenger 2.