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19:41, 26 января 2023Спорт

Европейские олимпийские комитеты выразили позицию по допуску России к турнирам

Европейские олимпийские комитеты продолжат консультации по допуску россиян к турнирам

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) выразили позицию по допуску российских спортсменов к международным турнирам. Об этом сообщается на сайте организации.

«Что касается будущего участия [россиян], ЕОК осознают важность устранения барьеров для спорта как объединяющей силы», — заявили члены организации. Они посчитали, что спортсменам нельзя запрещать участвовать в соревнованиях только на основании их национальности. Отмечается, что комитеты продолжат консультации по вопросу допуска россиян к соревнованиям в свете последних заявлений Международного олимпийского комитета (МОК).

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение СВО на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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