Глава делегации РФ Гаврилов: чем больше помощь США Украине, тем шире границы СВО

Чем больше помощь США и их союзников Украине, тем шире границы российской специальной военной операции (СВО). Об этом заявил депутат Госдумы и глава делегации РФ на международных переговорах в Вене Константин Гаврилов в эфире телеканала Россия-24.

«Чем больше расширяется помощь Украине, тем шире становятся границы спецоперации», — сказал делегат, комментируя новость о новых поставках наступательных вооружений Киеву.

«Наша решимость доказана», — подчеркнул Гаврилов, добавив, что использование украинской армией танков западного производства не способно переломить ход СВО.