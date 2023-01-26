Xiaomi и Honor начали набирать сотрудников в России

«Известия»: Xiaomi и Honor начали набирать специалистов по логистике и дистрибуции в РФ

На популярных российских сервисах по поиску сотрудников появились вакансии китайских Honor и Xiaomi, выяснили «Известия». Компании набирают в российские офисы специалистов по логистике, дистрибуции, закупке рекламы в СМИ и у блогеров.

Судя по датировке вакансий, поиск работников начался с 30 декабря. По мнению опрошенных изданием экспертов, оба бренда задумались над возобновлением полноценной деятельности в России, которая будет включать маркетинговую активность и продвижение своих продуктов в медиа.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отмечает, что обе компании поставляют много продукции в Россию, и для поддержания высоких продаж необходим персонал. Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков согласился, что для этих брендов местный рынок имеет первостепенное значение. По мнению основателя агентства PR Perfect Кристина Петрова, размещение Honor и Xiaomi объявлений о найме — позитивный сигнал, который может говорить о возвращении к стратегии широкого присутствия в стране.

В марте Financial Times сообщала, что Xiaomi, наряду Huawei и Oppo, сократила поставки в Россию по меньшей мере наполовину на фоне складывающейся экономической ситуации и западных санкций. Что касается Honor, бренд полностью приостановил официальные поставки товаров в том же месяце, хоть и не делал официальных заявлений об уходе с российского рынка. По мнению экспертов, несмотря на то, что потребительская электроника не подпадает под западные антироссийские санкции, китайские компании перестраховывались и ограничивали поставки в ожидании легализации параллельного импорта.