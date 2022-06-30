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Honor прекратил поставки смартфонов в Россию

«Ведомости»: китайский производитель смартфонов Honor прекратил поставки гаджетов в Россию

Фото: Reuters

Китайский производитель смартфонов Honor приостановил официальные поставки товаров в Россию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что компания не делала официальных заявлений об уходе с российского рынка, однако поставки устройств данного производителя прекратились еще в марте. По данным собеседников издания, в настоящий момент Honor ищет партнеров в Армении и Грузии. Кроме того, вендор уже достиг договоренности в Узбекистане. Как полагают источники газеты, таким образом китайская компания может вернуться на российский рынок.

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Хотя потребительская электроника не подпадает под западные антироссийские санкции, китайские компании перестраховывались и ограничивали поставки в ожидании легализации параллельного импорта, отмечается в материале.

Параллельный импорт

28 июня президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в страну на 2022 год. Инициатива также освобождает от уголовной и административной ответственности за ввоз в РФ товаров без согласия со стороны правообладателей. Закон вступил в силу.

«Серым» импортом называют ввоз в страну товаров с товарным знаком без разрешения его правообладателя. Такое название процесс получил из-за того, что происходит параллельно с импортом товаров через официальных дилеров.

При этом ретейлеры начали ввозить в Россию электронику по новой схеме еще 23 июня. Речь идет о смартфонах, ноутбуках, смарт-часах компаний Samsung, Apple, а также игровых консолях PlayStation, Xbox и Nintendo. Всего ассортимент расширился более чем на 100 позиций.

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В компании «Связной» отметили, что товары, полученные по параллельному импорту, будут на 10-20 процентов дороже аналогов, ввезенных в Россию до начала спецоперации на Украине. По словам президента компании Алексея Вуколова, прежних запасов хватит еще на два-три месяца. Ретейлер добавил, что предоставляет на новые позиции официальную гарантию и заверил, что проблем с активацией не будет, поскольку они предназначены для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В мае Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В список вошли, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей. Также в перечне фигурируют деревья и другие растения, известь и цемент, фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них, каучук и резина, изделия из кожи, бумага и картон, шелк и текстильные материалы, одежда, обувь, керамика, стекло, черные металлы и другое.

Санкционные самоограничения

Ранее сообщалось, что Китай запретил России использовать иностранные самолеты для перевозки грузов. Запрет связан с санкциями в отношении Москвы, которые западные страны ввели в ответ на начало российской спецоперации на Украине. Большая часть российского парка самолетов находилась в лизинге у иностранных компаний. После 24 февраля они потребовали вернуть лайнеры, но Россия отказалась и перевела борта в свой реестр. В результате любой их вылет за пределы России может закончиться арестом, если этого потребует владелец судна. Как показала практика, Китай не планирует помогать российским компаниям обходить санкции. В частности, он отказался выступить хабом для поставки деталей.

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Впрочем, санкционная политика вызвала непонимание и в западных компаниях. Так, верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю пришлось особо разъяснять, что все страны, желающие покупать продовольствие и удобрения из России, могут делать это свободно. А представитель Госдепартамента США рассказал об обеспокоенности Вашингтона тем, что чрезмерное следование санкциям против России может слишком серьезно повлиять на ситуацию с рынком продовольствия.

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Марина Совина
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