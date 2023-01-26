Венгрия призвала мировые державы начать переговоры вместо отправки оружия Киеву

Глава МИД Сийярто призвал мировые державы начать переговоры вместо отправки оружия Украине

Глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал мировые державы начать мирные переговоры по Украине вместо обсуждения поставок оружия. Об этом он заявил во время выступления на заседании Совета безопасности ООН, трансляция которого велась в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, странам следует сконцентрироваться на том, чтобы наступило прекращение огня. «Я прошу представителей больших и сильных стран, так называемых "супердержав", сесть за стол переговоров и начать разговор о том, как можно достичь мира по соседству с нами, вместо того, чтобы продлевать войну», — сказал он.

Министр также отметил, что Венгрия и венгры уже заплатили большую цену в этом конфликте. По его словам, наряду с гражданами Украины погибают и закарпатские венгры, которые были мобилизованы в украинскую армию.

Сийярто заявил, что в международном политическом дискурсе «военная риторика звучит очень громко, а мирная риторика практически не слышна». Он считает, что это необходимо изменить.

Ранее стало известно, что Канада решила предоставить Украине танки Leopard 2. В частности, Киев может получить боевые машины версии A4, то есть самые старые из имеющихся в арсенале страны. В свою очередь, США передадут Украине модифицированные танки M1A2 Abrams, а Великобритания в ближайшее время поставит Украине 14 танков Challenger 2.