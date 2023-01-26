Экс-зампред ЕП подаст в суд на евродепутата за клевету о связях с Россией

Адвокат: экс-зампред ЕП Кайли подаст в суд на евродепутата за клевету о связях с Россией

Бывшая заместитель председателя Европейского парламента (ЕП) от Греции Ева Кайли подаст в суд на польского евродепутата Яцека Сариуш-Вольского за клевету о связях с Россией. Об этом заявил адвокат греческого политика Михалис Димитракопулос. Об этом пишет издание «Прото тема»

Сариуш-Вольский утверждает, что Кайли получала деньги из Москвы и по этой причине за ней велась слежка секретных служб двух стран-членов ЕС. Димитракопулос назвал эти заявления ложью и клеветой. Он отметил, что это наносит урон личности греческого политика и будет обжалован в суде.

9 декабря 2022-го года Кайли задержали по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. В ходе обысков, прошедших в Европарламенте 12 декабря полиция изъяла 1,58 миллиона евро наличными. сообщается, что деньги принадлежат Кайли и экс-депутату от Италии Пьеру Антонио Панцери.