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20:26, 26 января 2023Спорт

Состояние Костомарова перестало ухудшаться

«Матч ТВ»: олимпийский чемпион Костомаров находится в сознании и общается с родственниками

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова перестало ухудшаться. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации издания, 45-летний спортсмен находится в сознании и общается с родственниками. «За прошедший день состояние Романа не изменилось. Главное, что ухудшения нет», — подчеркнул источник «Матч ТВ».

25 января сообщалось, что у Костомарова диагностировали нарушение сердечной деятельности. Уточнялось, что у фигуриста также скачет температура. Кардиологи решали, можно ли вылечить россиянина медикаментами, или ему придется делать операцию.

Днем ранее появилась информация, что Костомаров пришел в сознание и начал разговаривать. Отмечалось, что врачи продолжают лечение и вводят спортсмену снотворное для полного восстановления организма.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У олимпийского чемпиона выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Анастасия Борисова
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