Россиян предупредили о всплеске мошенничества по электронной почте

В «Лаборатории Касперского» предупредили о фишинговой рассылке с предложением заработка

Злоумышленники стали чаще рассылать россиянам фишинговые письма с предложением заработка. О всплеске мошенничества по электронной почте предупредили специалисты «Лаборатории Касперского», пишет РИА Новости.

Сообщается, что в конце декабря 2022 года некоторым пользователям стали приходить письма, к которым был прикреплен pdf-файл с приглашением в новый проект от известного банка. Россиянам предлагали пройти регистрацию и начать «получать от 90 тысяч рублей в месяц».

По словам руководителя группы защиты от почтовых угроз «Лаборатории Касперского» Андрея Ковтуна, в январе 2023 года количество таких писем увеличилось почти в три раза по сравнению с декабрем прошлого года.

Контент-аналитик компании Ольга Свистунова назвала рассылку подобных сообщений классической схемой интернет-обмана. Если пользователь переходит по ссылке из такого письма, то ему могут предложить ответить на несколько простых вопросов и оставить ФИО и номер телефона. После этого с ним связываются злоумышленники и просят раскрыть номер карты якобы для перевода дохода от инвестиций. В результате мошенники получают доступ к деньгам жертвы. Пользователю также могут предложить сначала сделать взнос, чтобы по нему получать доход, однако никаких денег в итоге он не получит.

Ранее стало известно, что аферисты начали звонить россиянам в мессенджерах с номеров США и Канады. Злоумышленники сообщают о доставке важной корреспонденции от госорганов, после чего убеждают жертв называть коды из СМС от портала «Госуслуги». В результате они получают контроль над профилями пользователей.