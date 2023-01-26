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15:37, 26 января 2023Экономика

В российских автосалонах закончились автомобили Lada XRay

РОАД: в российских автосалонах не осталось в наличии автомобилей Lada XRay

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Автомобилей российского производства Lada XRay больше нет в наличии в автосалонах. Об этом РИА Новостям сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«Автомобилей Lada XRay у дилеров в целом не осталось», — заявила пресс-служба в ответ на вопрос журналистов о прекращении выпуска данной модели. Таким образом, автомобиль окончательно покинул российский рынок.

«АвтоВАЗ» ранее объяснял, что не планирует возобновлять производство модели, построенной на платформе Renault, из-за ее низкой локализации, в частности большого количества зарубежных комплектующих. В последние месяцы компания распродавала имеющиеся запасы автомобилей.

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Сборка Lada XRay была налажена в конце 2015 года и продолжалась до весны 2022 года, после начала военных действий на Украине. Сейчас на сайте автопроизводителя Lada XRay отсутствует в модельном ряде, доступном к продаже. Компания уверяет, что, несмотря на снятие автомобиля с производства, владельцы автомобилей не столкнутся с проблемами обслуживания машины — гарантийное и постгарантийное обслуживание продолжит действовать.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» поднял рекомендованную максимальную розничную стоимость технического обслуживания (ТО) автомобилей Lada в России — с середины января текущего года по всему модельному ряду стоимость техосмотра вырастет в среднем на 4,5 процента. Например, владельцы снятой с производства модели Lada XRay заплатят за ТО от 12,1 до 38,2 тысячи рублей — на 200–4800 рублей больше, чем в прошлом году.

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Мария Грушко
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