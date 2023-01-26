Во Франции высказались о возможных поставках танков Украине

Французский депутат Бомпар: возможные поставки танков Украине нужно обсуждать в парламенте

Вопрос возможных поставок Украине французских танков Leclerc должен обсуждаться в Нацсобрании Франции (нижней палате парламента). Об этом заявил депутат левой партии «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар в эфире телеканала Franceinfo.

«Если бы нам пришлось принять такое решение, мы не могли бы обойтись без обсуждения в Национальном собрании. Я думаю, что повышение уровня вооружений требует по крайней мере демократических дебатов в Национальном собрании, с тем чтобы у нас была стратегическая, военная информация, которая позволяет нам принять взвешенное решение», — высказался он.

В воскресенье, 22 января, президент Франции Эммануэль Макрон допустил поставку Leclerc Вооруженным силам Украины (ВСУ). Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он сказал, что «ничто не исключено», однако указал, что подобные поставки не должны привести к эскалации украинского конфликта, а также сказаться на обороноспособности Франции.

25 января США пообещали отправить Киеву 31 танк M1 Abrams. Помимо этого, Украина получит немецкие Leopard 2 и боевые машины от ряда других западных стран.

Позже французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что на Макрона оказывается давление по вопросу поставок Leclerc Киеву. «Поэтому мы также оказываем на него давление! За мир, против безумной эскалации в сторону третьей мировой войны», — заявил он.