В России ответили на заявление Папы Римского о гомосексуализме

Источник в РПЦ: запрет пропаганды ЛГБТ полностью соответствует христианской традиции

Источник в РПЦ в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ полностью соответствует христианской традиции. Так собеседник отреагировал на заявление Папы Римского Франциска о гомосексуализме.

25 января глава Ватикана Папа Римский Франциск заявил, что гомосексуализм является грехом, но не преступлением. Понтифик призвал всех католических епископов «проявлять милосердие» к представителям ЛГБТК-сообщества. По его словам, отсутствие милосердия к ближнему не менее греховно, чем сам гомосексуализм.

Разумеется, не за каждый личный грех человек должен нести наказание источник в РПЦ

«Но, например, запрет пропаганды и оправдания греха под угрозой наказания — единственное средство, которым общество может защитить себя от саморазрушения», — отметил источник в РПЦ.

Это касается не только гомосексуализма. Если общество делает вид, что супружеская верность и супружеская измена — две равноценных с точки зрения общественных отношений модели поведения, то это тоже лицемерный самообман, заявил он.

Нам неизвестно, является ли подобный комментарий римского понтифика косвенной критикой российского законодательства, запрещающего пропаганду ЛГБТ, но мы убеждены в том, что данные ограничения полностью соответствуют христианской традиции источник в РПЦ

Ранее в России завели административное дело по статье о пропаганде ЛГБТК на российских блогеров Дашу Корейку и Хилми Форкс.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно документу, в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью будет запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии. В соответствии с законом, Роскомнадзор сможет включать ресурсы, которые занимаются пропагандой ЛГБТ, в единый реестр запрещенной информации для последующего блокирования.

