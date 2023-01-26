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14:48, 26 января 2023Спорт

Стало известно о продлении контракта Месси и ПСЖ

Diario Sport: ПСЖ договорился с Лионелем Месси о продлении контракта минимум на два года

Фото: Shutterstock

Представители «Пари Сен-Жермен» договорились с аргентинским нападающим Лионелем Месси о продлении контракта. Об этом пишет Diario Sport.

По информации издания, новое соглашение будет рассчитано минимум на два года. Известно, что форварду поднимут зарплату. Сообщается, что футболист принял решение остаться в ПСЖ, потому что не получил достойных предложений от других команд.

14 января стало известно, что Месси хочет продлить контракт до июня 2024 года, а клуб настаивает на более длительном сотрудничестве — до июня 2025-го. При этом Месси не рассматривает всерьез предложения от клубов Главной лиги футбола.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Нынешний контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.

Ксения Курашкина
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