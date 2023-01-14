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12:49, 14 января 2023Спорт

Стало известно о будущем Месси в европейском футболе

Bitbol: футболист Месси хотел бы подписать контракт с ПСЖ сроком до июня 2024 года

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси захотел связать свое будущее с парижской командой. Об этом сообщает Bitbol со ссылкой на журналиста Гастона Эдула.

Журналист заявил, что футболист хотел бы подписать новый контракт с ПСЖ сроком до июня 2024 года, а клуб настаивает на более длительном соглашении — до июня 2025-го. При этом Месси не рассматривает всерьез предложения от клубов Главной лиги футбола (MLS).

12 января стало известно, что клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» готов предложить аргентинцу контракт с зарплатой не менее 300 миллионов долларов в год. Отмечается, что большую часть этой суммы игроку будет выплачивать государство.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021 года. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Нынешний контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.

Анастасия Борисова
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