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18:24, 26 января 2023Экономика

Британская компания приготовилась к рекорду добычи газа в Азербайджане

BP собралась поставить рекорд добычи газа на месторождении Шах-Дениз в Азербайджане

Фото: Allexander Makarov / Globallookpress.com

В минувшем году добыча газа на месторождении Шах-Дениз в Азербайджане оказалась выше плана, в настоящее время продолжаются работы для того, чтобы концу года она достигла нового рекордного уровня. Об этом заявил вице-президент BP (британская компания, оператор проекта) по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли, передает «Интерфакс».

По его словам, ведется оптимизация операций, что позволит максимально оперативно решать возникающие вопросы, а также началась работа по бурению разведочной скважины для оценки потенциала газовых ресурсов более глубоких горизонтов.

Если предположения подтвердятся, то BP готова будет дополнительно увеличивать добычу. Актуальность разведки новых запасов повышается с учетом изменения газового рынка в Европе, которая стремится максимально диверсифицировать поставки газа и уйти от зависимости от России.

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз в 2022 году составила 25,2 миллиарда кубометров, что на 11,5 процента больше, чем в годом ранее. Из них на экспорт ушло 20,8 миллиарда кубометров — на 18,1 процента больше.

К 2027 году Азербайджан готов нарастить поставки газа в Европу в два раза. Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой помочь в строительстве соответствующей инфраструктуры.

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Ранее стало известно о новом сокращении объемов прокачки российского газа в Европу через Украину. С 26 января она опустилась до уровня 24,2 миллиона кубометров в сутки при предоплаченном объеме 109 миллионов кубометров. В «Газпроме» указывают, что поставляют топливо по согласованным заявкам, а западные СМИ ранее отмечали, что снижение связано с отсутствием спроса.

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Платон Щукин
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