Европа сократила закупки у «Газпрома»

Поставки «Газпрома» через ГТС Украины сократились до 24,2 миллиона кубометров в сутки

«Газпром» в очередной раз сократил прокачку через украинскую газотранспортную систему (ГТС). По состоянию на 26 января заявленный объем составляет 24,2 миллиона кубометров. Об этом со ссылкой на официального представителя компании Сергея Куприянова сообщает ТАСС.

По его словам, поставки ведутся только через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», Украина отклоняет заявки через ГИС «Сохрановка», поскольку не контролирует ее. Причину сокращения поставок Куприянов не назвал.

С лета прошлого года поставки «Газпрома» через украинскую ГТС оставались на уровне 40-43 миллиона кубометров в сутки при оплаченном объеме 109 миллионов. В начале января они упали ниже 38 миллионов кубометров, а позднее — до 32,6 миллиона кубометров. Неделю назад прокачка сократилась до 24,4 миллиона. Таким образом, с начала января объем поставок по маршруту упал на четверть.

Контракт «Газпрома» с оператором ГТС Украины действует по схеме «качай или плати», таким образом снижение поставок не влияет на сумму, которую российская компания отдает за право пользоваться маршрутом.

По данным источников Reuters, причина падения прокачки заключается в отсутствии спроса в Европе. Высокий уровень запасов и стабильные поставки газа из альтернативных источников вкупе с резким падением цен позволяют обойтись без российского топлива.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ожидает, что к концу 2023 года страны Евросоюза полностью откажутся от российских энергоресурсов. Исключением может стать только Венгрия, однако в этом случае, уверен политик, речь идет о политических причинах.