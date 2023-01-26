Стали известны обстоятельства смерти россиянки на морозе по пути на работу

Погибшая на морозе в Хабаровском крае женщина отделилась от других вахтовиков и потерялась

Жительница Николаевска-на-Амуре Хабаровского края, которая насмерть замерзла по пути на работу, перед гибелью по неизвестной причине отделилась от трех других вахтовиков. Об этом РЕН ТВ сообщили в администрации Николаевского района, где произошел несчастный случай.

Местные власти также заявили, что россияне проигнорировали сообщения об ухудшении погодных условий и поехали на базу на снегоходе.

26 января стало известно, что четверо вахтовиков отправились на работу во время 50-градусных морозов и попали в так называемый снежный заряд, во время которого за короткий промежуток времени выпадает большое количество осадков. В результате россияне потерялись и два дня пытались выбраться к людям. Одна из женщин замерзла насмерть.

Как сообщили в региональном Минздраве, двоих пострадавших мужчин должны доставить в Краевую клиническую больницу №1. Предварительно, у вахтовиков диагностировали обморожение лица и конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Еще одна женщина находится на амбулаторном лечении.

В декабре 2022 года в Пермском крае насмерть замерзла учительница физкультуры. Как стало известно, после корпоратива в местном лицее женщина поехала на такси до дома на улице Ленина, однако водитель по неизвестной причине высадил ее на расстоянии около двух-трех километров от места назначения. Позже педагога нашли мертвой.