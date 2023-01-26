Венгрия объяснила отказ посылать оружие Киеву нейтралитетом

Венгрия отказалась поставлять вооружение Киеву и не намерена отправлять его в будущем, так как не желает принимать участие в конфликте ни на чьей стороне. Об этом заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Глава МИД прокомментировал решение США и Германии о поставке танков на Украину и заявил, что страна продолжит придерживаться нейтралитета. «Венгерский народ на прошлогодних парламентских выборах вынес ясное решение — самое важное, чтобы мы оставались в стороне от этой войны. Мы не вступаем в войну ни на чьей стороне и не хотим вступать, хотим остаться в стороне, для нас самое важное — безопасность Венгрии и венгров», — подчеркнул дипломат.

Сийярто подчеркнул, что основная позиция республики — призыв к мирному решению конфликта и прекращение огня. «Здесь огромная ответственность на больших и сильных мировых игроках. Время сменить военную риторику на мирную и вместо обсуждения мер, ведущих к риску расширения, удлинения войны, большим игрокам надо говорить друг с другом, нельзя обрубать каналы связи, потому что тогда мы... потеряем надежду на мир», — заключил он.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что в Закарпатье жестким образом проводится мобилизация венгров в Вооруженные силы Украины. «Живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию. В последние дни появились кадры, каким жестким образом это порой происходит», — сказал он.

По словам Сийярто, проводимая властями Украины мобилизация в отношении этнических венгров, многие из которых погибают на фронте, является одной из главных причин, почему Будапешт настаивает на необходимости начать мирные переговоры.