МИД России упрекнул Украину в желании прикрыть оружие всемирным наследием ЮНЕСКО

МИД России призвал ЮНЕСКО осудить Украину за размещение военных объектов в Одессе

Министерство иностранных дел РФ выразило мнение, что в ЮНЕСКО должны подвергнуть осуждению размещение и использование украинских военных объектов в Одессе. Об этом сообщает РИА Новости.

Данное заявление связано с тем, что исторический центр Одессы признан ЮНЕСКО объектом исторического наследия, который сейчас находится под угрозой. Однако, как заметили в МИД РФ, об использовании военных объектов и вооружений в портовой зоне города «почему-то не вспоминают».

Исторический центр Одессы внесли в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Этот статус дает украинским властям возможность запросить «усиленную техническую и финансовую международную помощь» для обеспечения его защиты и восстановления в случае нанесения ему ущерба.