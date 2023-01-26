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00:51, 26 января 2023Россия

МИД России упрекнул Украину в желании прикрыть оружие всемирным наследием ЮНЕСКО

МИД России призвал ЮНЕСКО осудить Украину за размещение военных объектов в Одессе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министерство иностранных дел РФ выразило мнение, что в ЮНЕСКО должны подвергнуть осуждению размещение и использование украинских военных объектов в Одессе. Об этом сообщает РИА Новости.

Данное заявление связано с тем, что исторический центр Одессы признан ЮНЕСКО объектом исторического наследия, который сейчас находится под угрозой. Однако, как заметили в МИД РФ, об использовании военных объектов и вооружений в портовой зоне города «почему-то не вспоминают».

Исторический центр Одессы внесли в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Этот статус дает украинским властям возможность запросить «усиленную техническую и финансовую международную помощь» для обеспечения его защиты и восстановления в случае нанесения ему ущерба.

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Екатерина Подвигина
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