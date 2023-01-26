В России отреагировали на идею обязать женщин получать согласие мужа на аборт

Депутат Останина исключила закрепление в законе права женщин на аборт с согласия мужа

Решение об аборте должны принимать оба супруга, но закреплять в законе это условие не нужно. Так в беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина отреагировала на идею Русской Православной церкви (РПЦ) обязать женщин получать согласие мужа на прерывание беременности.

Предложение обязать замужних женщин получать согласие мужа на аборт выдвинул председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства Федор Лукьянов. Он уточнил, что это не касается случаев прерывания беременности по медицинским показаниям. По мнению Нины Останиной, внесение таких изменений в законодательство невозможно.

Это такая же медицинская процедура оказания помощи женщине, как и любая другая. Не будет никакого закона, который обязывал бы женщину совместно с мужчиной обсуждать эти вопросы. Согласитесь, глупо вмешиваться в дела семьи Нина Останина депутат Госдумы

«Это очень сложная медицинская процедура, вмешательство в организм женщины, которую нельзя выводить за рамки фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), в теневую сферу, оставлять женщину один на один с этой проблемой. Женщина тоже платит взносы в фонд обязательного медицинского страхования, и она вправе рассчитывать на оказание медицинской помощи. Это сложная медицинская операция, которая должна проходить под наблюдением врача», — сказала депутат.

При этом сама идея разумна, но должна воплощаться внутри семьи, считает парламентарий.

«Хорошее предложение. Если это замужняя женщина, семья, то решения принимаются взаимно. Когда обсуждался этот вопрос, представитель Министерства здравоохранения привела аргумент, что в 90 процентах случаев все зависит от мужчин. Если он говорит: "Дорогая, я тебя поддержу, все будет хорошо", — семья принимает решение оставить ребенка. Поэтому хорошее решение, оно заслуживает того, чтобы быть поддержанным», — заключила она.

Патриарх Кирилл также призвал исключить аборты из списка услуг частных клиник. По его словам, эти услуги помогают «наживаться на горе женщины».

Ранее предстоятель РПЦ уже предлагал запретить делать аборты не только в частных клиниках, но и по полису ОМС. Он назвал это «большой моральной проблемой нашего общества». Такие меры, по его мнению, помогут защитить право ребенка на жизнь.