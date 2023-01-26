Двоих россиян задержали по подозрению в убийстве соседки и ее ребенка

В Удмуртии задержали двух мужчин по подозрению в убийстве соседки и ее ребенка

В селе Люкшудья в Удмуртии задержали двух местных жителей, которых подозревают в убийстве 36-летней соседки и ее 12-летнего ребенка. Об этом в четверг, 26 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, ночью во вторник, 24 января, мужчины в состоянии алкогольного опьянения проникли в соседскую квартиру и нанесли хозяйке и подростку смертельные ранения топором и ножом. Затем они перенесли тела в баню и подожгли. Трупы были найдены спасателями после тушения пожара. Эксперты выяснили, что женщина и ее ребенок скончались из-за черепно-мозговых травм.

Известно, что между соседями были конфликты. В день трагедии сожитель женщины находился на работе. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц») УК ФР.

Ранее сообщалось, что в Приморье будут судить рецидивиста, зарезавшего двух друзей во время ссоры в квартире.