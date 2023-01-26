В России отреагировали на предложение принять участие в Азиатских играх

Тренеры российских гимнастов и борцов заявили о готовности участвовать в Азиатских играх

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала идею Олимпийского совета Азии (ОСА) пригласить россиян для участия в Азиатских играх. Ее слова приводит РИА Новости.

«Если Европа нас не допускает на отборочные соревнования к Олимпиаде, то нам надо пройти отбор хотя бы там, в Азии. Если это случится, конечно, нам нужно выступать», — заявила Родионенко.

На предложение ОСА отреагировали также в Федерации спортивной борьбы России. «Мы будем готовы к конкуренции на таком серьезном спортивном форуме, сможем достойно представить страну и наши виды спорта», — сказал глава организации Михаил Мамиашвили.

Ранее в ОСА пригласили российских и белорусских спортсменов принять участие в Азиатских играх. Следующие Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 года в китайском Ханчжоу.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.