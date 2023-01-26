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23:24, 26 января 2023Мир

Минфин США ввел санкции против сотрудников администрации президента России

США ввели санкции против сотрудников администрации президента России Харичева и Рапопорта

Фото: Jim Bourg / Reuters

Власти США ввели санкции против высокопоставленных сотрудников администрации президента России Александра Харичева и Бориса Рапопорта. Об этом говорится на сайте американского министерства финансов.

Как отмечает ведомство, Харичев, который возглавляет управление по обеспечению деятельности Госсовета, и его заместитель Рапопорт причастны к организации референдумов в Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях и формированию созданных там российских органов власти.

Ранее сообщалось, что Вашингтон вводит санкции против четырех структур, связанных с холдингом «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина. США ввели санкции против Потанина в декабре 2022 года.

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Юлия Мискевич
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