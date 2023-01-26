США ввели визовые ограничения для нескольких сотен российских военных

Госсекретарь США Блинкен заявил о введении визовых ограничений для 531 представителя ВС РФ

Вашингтон вводит визовые ограничения для нескольких сотен представителей Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, визовые санкции коснутся 531 военного.

Ранее американский Минфин объявил частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. В отношении компании ввели расширенные санкции.

Помимо этого, санкции затронули вице-премьера, министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.