Бывших президентов США попросили проверить отсутствие у них секретных документов

CNN: экс-президентов США попросили проверить, не осталось ли у них секретных документов

Бывших президентов и вице-президентов США попросили проверить, не продолжают ли они хранить у себя секретные документы в нарушение законодательства. Соответствующий запрос главам последних шести администраций направило Американское управление архивов. Об этом сообщает телеканал CNN.

Первых и вторых лиц государства просят проверить свои архивы, чтобы убедиться, что материалы, которые считаются личными, не содержат документы, которые по закону должны быть переданы государству в соответствии с Законом о президентских документах (PRA)​​​.

Соответствующий запрос был направлен представителям Дональда Трампа, Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего, Билла Клинтона, Джорджа Буша-старшего и Рональда Рейгана, а также бывших вице-президентов Майка Пенса, Джо Байдена, Дика Чейни, Эла Гора и Дэна Куэйла.

10 января в аналитическом центре Байдена обнаружили секретные бумаги времен его вице-президентства. Президент не знал о содержании бумаг, об их обнаружении ему сообщил адвокат. Позднее в частном доме Байдена нашли еще шесть новых секретных документов. Материалы относятся к периодам времени, когда политик был сенатором и вице-президентом США.