МИД объяснил торможение диалога с США по СНВ

Замглавы МИД Рябков объяснил отказ США от диалога по СНВ планом по дискредитации России

Торможение диалога с США по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) связано со специальным планом Вашингтона, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.

«Похоже, что в глазах американцев продолжение стратдиалога и проведение полноценной сессии двусторонней консультативной комиссии подсекало бы их отчаянные усилия по дискредитации России на международной арене», — объяснил он.

По его словам, отказ американских властей от диалога указывает на безответственную политизацию Вашингтоном контроля за вооружениями.

Ранее глава ведомства Сергей Лавров прокомментировал поведение США в отношении СНВ-3. Он напомнил, что в договоре прописаны взаимное доверие и уважение сторон, однако Вашингтон пока не демонстрирует такие качества.