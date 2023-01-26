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20:00, 26 января 2023Мир

МИД объяснил торможение диалога с США по СНВ

Замглавы МИД Рябков объяснил отказ США от диалога по СНВ планом по дискредитации России
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Торможение диалога с США по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) связано со специальным планом Вашингтона, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.

«Похоже, что в глазах американцев продолжение стратдиалога и проведение полноценной сессии двусторонней консультативной комиссии подсекало бы их отчаянные усилия по дискредитации России на международной арене», — объяснил он.

По его словам, отказ американских властей от диалога указывает на безответственную политизацию Вашингтоном контроля за вооружениями.

Ранее глава ведомства Сергей Лавров прокомментировал поведение США в отношении СНВ-3. Он напомнил, что в договоре прописаны взаимное доверие и уважение сторон, однако Вашингтон пока не демонстрирует такие качества.

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Виктория Кондратьева
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