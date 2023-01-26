Создан способный переходить из твердого в жидкое состояние робот

Matter: создан способный становиться твердым или жидким робот

Китайские ученые описали прототип робота, который способен переходить из твердого в жидкое состояние и обратно. Исследование было опубликовано в журнале Matter.

Специалисты Китайского университета Гонконга заявили, что подобный робот был создан из магнитных микрочастиц неодима, железа и бора, погруженных в галлий. Температура плавления получившегося материала составляет 29,8 градуса по Цельсию. В ходе эксперимента ученым удалось научить робота передвигаться и переносить полезный груз.

В своей твердой форме робот может переносить груз, в 30 раз превышающий его массу. Для перехода в жидкое состояние устройство должно быть помещено между магнитами с настроенными магнитными полями. При этом для плавления внешний источник тепла не требуется.

Созданный китайскими инженерами робот способен передвигаться, обходить препятствия, карабкаться по стенам. В рамках одного из экспериментов специалисты заставили робота донести светодиод до платы, установить его и зажечь.

Авторы изобретения отметили, что при создании машины они вдохновлялись жидким роботом Т-1000 из фильма «Терминатор» режиссера Джеймса Кэмерона. При этом специалисты подчеркнули, что меняющий состояние робот будет полезен в мирных целях — например, в медицине.

В конце января международная группа ученых отчиталась о создании искусственной кожи, которая способна определять объекты, не вступая с ними в контакт. Получившуюся кожу можно будет применять при создании роботов.