Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:26, 26 января 2023Наука и техника

Создан способный переходить из твердого в жидкое состояние робот

Matter: создан способный становиться твердым или жидким робот

Фото: Misael Moreno / Unsplash

Китайские ученые описали прототип робота, который способен переходить из твердого в жидкое состояние и обратно. Исследование было опубликовано в журнале Matter.

Специалисты Китайского университета Гонконга заявили, что подобный робот был создан из магнитных микрочастиц неодима, железа и бора, погруженных в галлий. Температура плавления получившегося материала составляет 29,8 градуса по Цельсию. В ходе эксперимента ученым удалось научить робота передвигаться и переносить полезный груз.

В своей твердой форме робот может переносить груз, в 30 раз превышающий его массу. Для перехода в жидкое состояние устройство должно быть помещено между магнитами с настроенными магнитными полями. При этом для плавления внешний источник тепла не требуется.

Созданный китайскими инженерами робот способен передвигаться, обходить препятствия, карабкаться по стенам. В рамках одного из экспериментов специалисты заставили робота донести светодиод до платы, установить его и зажечь.

Авторы изобретения отметили, что при создании машины они вдохновлялись жидким роботом Т-1000 из фильма «Терминатор» режиссера Джеймса Кэмерона. При этом специалисты подчеркнули, что меняющий состояние робот будет полезен в мирных целях — например, в медицине.

В конце января международная группа ученых отчиталась о создании искусственной кожи, которая способна определять объекты, не вступая с ними в контакт. Получившуюся кожу можно будет применять при создании роботов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В США назвали условия смягчения антироссийских санкций
В сети восхитились способом туристки избежать переплаты за багаж в самолете
В Москве обнаружили просадку спроса на ипотеку
Президент Хорватии напомнил Германии о неудачной попытке воевать с Россией
В WhatsApp усовершенствовали одну функцию
В Госдуме назвали условие переименования Волгограда в Сталинград
Состояние Костомарова перестало ухудшаться
Участница «Танцев со звездами» перенесла девятую операцию на груди
США намекнули Турции на способ покупки американских истребителей
Блогер повторил наряд Кайли Дженнер с головой льва и рассмешил зрителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.